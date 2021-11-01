Больной туберкулезом костей студент из Камеруна попросил о помощи волонтеров

В Петербурге просит о помощи тяжело больной студент из Камеруна. Его заболевание не заразное, но нужно серьезное лечение, а медицинская страховка в России для него закончилась. Помогать ему практически некому, за ним ухаживают неравнодушные знакомые и волонтеры. Они рассказали «360» историю Марселя.

Студент из Камеруна первое время проходил лечение по страховке. У него обнаружили костный туберкулез, и лечение требовалось очень сложное. Но когда закончилась страховка, медицинские организации стали отказывать в помощи. Денег на еду тоже практически не осталось.

Знакомые Марселя помогли ему обратиться в миграционную службу. Там приняли его заявление об убежище в России по медицинским показаниям, но срок рассмотрения составляет три месяца, и это время Марселю нужно как-то провести. Он сейчас практически обездвижен, ему нельзя вставать с кровати, он постоянно находится в специальном корсете.

Ранее африканский студент екатеринбургского УрФУ Экве Эрик Ас в открытом письме рассказал о войне в Камеруне. Он попросил Россию разрешить многолетний конфликт.