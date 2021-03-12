Больной раком пес пришел на прием к ветеринару самостоятельно. Видео

В Бразилии бездомная собака самостоятельно пришла в ветеринарную клинику. При обследовании врачи обнаружили у него раковую опухоль.

В ветеринарную клинику муниципалитета Жуазейру-ду-Норти пес пришел самостоятельно. Он хромал, на что обратили внимание врачи. Один из ветеринаров подошел к животному и, как рассказал он изданию Daily Mail, собака сама подала ему лапа, где у нее был вросший коготь.

Врачи решили собаку обследовать полностью, в результате чего нашли опухоль в области гениталий. Медики не смогли оставить животное в беде, они провели ему курс химиотерапии и прооперировали.

Ветеринар Дейс Сильва рассказала изданию, что пес после операции чувствует себя хорошо и сейчас выглядит более здоровым. Однако курс лечения еще не закончен.

Теперь собаке ищут новый дом, а пока она живет у Сильвы. Желающих забрать пса, как рассказали в клинике, много, однако пока никто этого не сделал.