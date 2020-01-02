Больной раком известный онколог написал прощальное письмо

«Я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Просто поверьте в это. Мне просто не повезло», — написал умирающий врач.

Он обратился с просьбой к подписчикам: по возможности, когда его не станет, поддержать его семью. До этого опорой семьи был он сам. Но болезнь зашла слишком далеко.