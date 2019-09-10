«Больной человек с дурацким заявлением». В словах Сенцова про Крым нашли паранойю

Режиссер Олег Сенцов во время общения с журналистами заявил, что планирует начать снимать кино, а в Крым вернется «только на танках». И, видимо, поняв, что ляпнул, тут же попросил не воспринимать свои слова всерьез. Стоит вспомнить, что в России Сенцова считают организатором терактов в Крыму. В разговоре с «360» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не стал сдерживать эмоций.

Режиссера-террориста передали обратно на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Не стоит забывать, что российский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Подробнее

Уже через три дня после освобождения Олег Сенцов посетил свою первую пресс-конференцию. Там он заявил, что не планирует возвращаться в Крым и отправится туда «только на танках». Эта фраза вызвала бурную реакцию среди политиков и знаменитостей. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Сенцов высказал «глупость» и воспринимать его слова всерьез не стоит.

«Паранойя у человека, человек хочет каким-то образом о себе напомнить, чтобы о нем говорили, о его заявлениях. Ну как можно оценивать глупость, которую говорит какой-то человек. Только так и отношусь — никак. Как к больному человеку с дурацким заявлением. Все это маразм», — отметил он в разговоре с «360».

Чепа также подчеркнул, что смешно даже говорить о возможности Третьей мировой войны только из-за «заявления какого-то идиота».

«Если люди делают какие-то [такие] заявления, с этими людьми просто нельзя иметь никакого дела. И все это прекрасно понимают — как у нас, так и в Европе, и на Украине. Не получит никакого эффекта человек, делающий такие заявления. Свою позицию пусть высказывает как угодно. Это его проблемы, не означает, что к этому кто-то отнесется серьезно», — заключил он.