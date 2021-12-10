«Больно и противно». Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о своей беременности

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ей было больно читать слухи о том, что она беременна. Об этом она заявила изданию The Hollywood Reporter.

«Вы понятия не имеете, что происходит со мной с медицинской точки зрения, почему я не могу иметь детей. Они ничего не знают, и это было очень больно и просто противно», — сказала 52-летняя Энистон.

Женщина рассказала, что стала спокойнее относиться к разговорам о том, что она предпочла заниматься карьерой, а не детьми.

«У меня до сих пор есть близнецы? Я все еще буду чудесной матерью в 52 года?» — спросила актриса, пошутив про статьи в СМИ о своей беременности.

С 2000 по 2005 год Энистон состояла в браке с Брэдом Питтом, а с 2015 по 2018 год актриса была замужем за коллегой по цеху Джастином Теру.

В декабре стало известно, что они решили возобновить отношения с бывшим возлюбленным Джоном Майером.