Больницы в России разделят на категории, как гостиницы
Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на здравоохранительное ведомство, для оценки медицинского учреждения в каждом регионе местный Росздравнадзор создаст специальную комиссию. Всего категорий или уровней будет три. Знаки соответствия планируют вывешивать у входа в клинику.
В Минздраве рассказали, что больницы хотят разделить на категории, чтобы развить конкурентную среду. Всего в ведомстве разработали 22 критерия, соответствие которым позволят отнести клинику к той или иной категории. Чем больше пунктов соответствия, тем выше рейтинг. Первый уровень — восемь критериев, второй — от 15 до 18, а третий — от 19 и далее.
«Таким образом, уровни представляют собой систему постоянного совершенствования процессов организации медицинской помощи в медицинских учреждениях», — приводит издание текст сообщения Минздрава.
Проект уже вынесли на общественное обсуждение. Больницы планируют оценивать каждые три года. Категорию можно подтвердить, повысить или опуститься вниз.