Больницы в России разделят на категории, как гостиницы

В Минздраве РФ предложили ранжировать поликлиники и больницы, как гостиницы. Чем выше качество обслуживания, тем выше рейтинг и больше звезд.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на здравоохранительное ведомство, для оценки медицинского учреждения в каждом регионе местный Росздравнадзор создаст специальную комиссию. Всего категорий или уровней будет три. Знаки соответствия планируют вывешивать у входа в клинику.

В Минздраве рассказали, что больницы хотят разделить на категории, чтобы развить конкурентную среду. Всего в ведомстве разработали 22 критерия, соответствие которым позволят отнести клинику к той или иной категории. Чем больше пунктов соответствия, тем выше рейтинг. Первый уровень — восемь критериев, второй — от 15 до 18, а третий — от 19 и далее.

«Таким образом, уровни представляют собой систему постоянного совершенствования процессов организации медицинской помощи в медицинских учреждениях», — приводит издание текст сообщения Минздрава.

Проект уже вынесли на общественное обсуждение. Больницы планируют оценивать каждые три года. Категорию можно подтвердить, повысить или опуститься вниз.