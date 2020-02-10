Больницы России перестанут получать стенты и катетеры из-за границы

В постановлении говорится о запрете на закупки импортных стентов для коронарных артерий и катетеров, если в конкурсе участвует хотя бы один российский поставщик.

«Безусловно, поддержка и развитие отечественной промышленности — это важное стратегическое направление. Однако во все времена в нашей стране приоритетом всегда был именно человек, с его потребностями и запросами», — пояснил Менделевич.

По его словам, некоторые государства выделяют определенные квоты или субсидии на производство и разработку. Так их предприятия получают дополнительное стимулирование.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что необходимо подумать и о последствиях подобной идеи.

«Конечно, нужно поддерживать отечественных производителей — это, бесспорно, должно быть приоритетом, но главная задача. Прежде, чем такое решение принимать, необходимо очень взвешенно оценить качество российских устройств, причем, оценить его с экспертным сообществом, с хирургами, которые этим занимаются — чтобы это была независимая оценка в интересах пациента», — уточнил он.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский добавил, что продукция из России должна соответствовать мировым стандартам. Он подчеркнул, что при принятом постановлении «вся мера ответственности за то, что качество закупаемых отечественных стендов и катетеров не уступает импортным аналогам, ляжет на Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор».

«В данном случае нельзя руководствоваться только ценовой политикой и поддержкой отечественных производителей. Все-таки от лекарств и медизделей часто в прямом смысле слова зависит жизнь человека», — заявил Рязанский.