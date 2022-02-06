Светлане Светличной после выписки из больницы наняли сиделку

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы, куда она попала в ноябре прошлого года. Теперь родственники решили нанять ей сиделку.

О состоянии актрисы рассказала ее невестка Ольга Калимбет. По ее словам, Светличную после выписки будет навещать помощница, написало издание Nation News.

«Сиделка будет приходить к ней три раза в день. Таблетки будет выдавать, еду греть», — пояснила Калимбет в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Невестка Светличной уточнила, что актриса может передвигаться и есть самостоятельно.

О том, что звезду «Бриллиантовой руки» госпитализировали осенью прошлого года, рассказала ее внучка Мария Ивашова. По ее словам, Светличную положили в реанимацию нейрохирургического отделения. Подробностями она делиться не стала, но заверила, что у актрисы есть все, что нужно.

Незадолго до этого Светличная пропала. Полицейские и волонтеры искали ее несколько дней. Тем временем актриса снималась в шоу.