Больницы Югры проверят после ЧП в Осетии

Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал, что в 12 больницах региона пройдут внеплановые проверки кислородного оборудования после ЧП в Осетии. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам Добровольского, проверки оборудования планируется провести до 13 августа. Он добавил, что такое поручение дал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Это кислородные концентраторы, газификаторы и специализированные сети для поступления кислорода. А также резервные источники», — уточнил чиновник.

Проверки решили провести после гибели нескольких человек во владикавказской больнице, где произошла авария на трубопроводе, который подавал пациентам кислород.