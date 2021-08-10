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    10 августа 2021, 19:31

    Больницы Югры проверят после ЧП в Осетии

    Артур Блянихов

    Глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал, что в 12 больницах региона пройдут внеплановые проверки кислородного оборудования после ЧП в Осетии. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам Добровольского, проверки оборудования планируется провести до 13 августа. Он добавил, что такое поручение дал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

    «Это кислородные концентраторы, газификаторы и специализированные сети для поступления кислорода. А также резервные источники», — уточнил чиновник.

    Проверки решили провести после гибели нескольких человек во владикавказской больнице, где произошла авария на трубопроводе, который подавал пациентам кислород.