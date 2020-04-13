Больнице Коммунарки передали 2,5 тысячи расходных материалов для борьбы с COVID-19

Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Все расходные материалы направили безвозмездно.

Комплектующие для нужд больницы передали производители медицинского оборудования технополиса «Москва». А с начала года оттуда в столичные учреждения поступили 34 единицы техники.

Сегодня больница в Коммунарке — один из главных российских центров, где лечат людей с COVID-19. Принимать пациентов там стали с самого начала пандемии.

Сейчас в инфекционной больнице в Коммунарке находятся 319 человек с коронавирусом. За сутки привезли 37 больных.

Всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За время пандемии спасти не удалось 148 человек. Из больниц выписали уже 1470 пациентов, поборовших COVID-19.

За последние сутки от коронавируса в Москве вылечились 150 человек.