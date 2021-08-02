Больницам разрешили производить лечение за счет благотворительных фондов и пациентов

Минздрав внес поправки в правила обязательного медицинского страхования. Теперь медицинские учреждения больше не будут получать штрафы за использование денег от пациентов и благотворительных фондов, реализующих благотворительные программы, рассказал «Коммерсант».

Ранее больницы имели право лечить лишь теми препаратами, которые приобретали их собственные аптеки. Эта проблема всегда была актуальна для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и других пациентов, не получавших должного лечения из-за отсутствия лекарств, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Представители Всероссийского союза пациентов предполагают, что внесенные ведомством поправки только частично решат проблему. В законе все еще не описан механизм оплаты услуг с использованием приобретённых по такой схеме лекарственных средств.