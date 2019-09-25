Больницам разрешат закупать психотропные и наркотические обезболивающие без торгов

Российским медикам собрались упростить процедуру госзакупки. Депутаты предложили, например, не проводить торги для приобретения наркотических средств и психотропных веществ, ведь эти вещества изготовляются всего на одном заводе в России.

«В Российской Федерации действует государственная монополия на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Существует один-единственный завод-изготовитель, квоты и тарифы утверждаются Министерством промышленности и торговли, соответственно, сама по себе процедура проведения торгов носит абсолютно формальный характер», — объяснил «Парламентской газете» руководитель подгруппы по совершенствованию законодательства в области обеспечения лекарственными препаратами Айрат Фаррахов.

По его словам, люди, готовя документы для торгов, работают впустую. Благодаря инициативе депутатов вместо оформления этих документов медики смогут заниматься более полезными вещами, что повысит эффективность их работы.

Лекарственная катастрофа. Больные раком будут чаще умирать без зарубежных поставок Подробнее

Более того, Фаррахов обратил внимание на то, что торги могут и вовсе не состояться. В таком случае наркотический или психотропный препарат не будет поставлен, а пациент не получит обезболивающего.

Депутат заметил, что инициативу уже одобрили в Минфине, Федеральном казначействе, Счетной палате, Федеральной антимонопольной службе. Однако есть и препятствия. Фаррахов рассказал, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе прописана закупка наркотических и психотропных средств у единственного источника, но производство не предусмотрено. Эту проблему нужно решать в сотрудничестве со странами, ратифицировавшими этот договор.