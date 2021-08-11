Больница во Владикавказе получила еще одну цистерну с кислородом

В больницу во Владикавказе, где из-за аварии скончались несколько пациентов, доставили еще одну цистерну с кислородом из Краснодара. Об этом со ссылкой на властей республики сообщило РИА «Новости».

Цистерну с кислородом доставили рано утром в среду. Обеспечить больницу Владикавказа необходимыми объемами кислорода поручил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

В понедельник из-за поломки на кислородной станции в республиканской больнице скорой помощи во Владикавказе погибли девять пациентов, на следующий день стало известно о смерти еще двух. Причиной ЧП стал прорыв трубы, которая не удержала давление. Минздрав республики минувшей ночью объявил о завершении работ на месте прорыва. Сейчас проверяют работу всей системы.

После гибели пациентов СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее СМИ сообщали о задержании главного врача больницы Владимира Плиева. Предположительно, он знал о необходимости реконструкции кислородной системы, но не принимал никаких мер.