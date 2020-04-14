Больница в Сергиевом Посаде получила новые аппараты ИВЛ

Во время пандемии на счету каждый аппарат искусственной вентиляции легких, который может спасти жизнь не одному пациенту. Сергиево-посадская районная больница получила в распоряжение пять новых аппаратов. Технику предоставила компания «Новые Трубные Технологии».

Завод «НТТ-Пересвет» занимается производством стеклопластиковых труб и работает в Сергиево-посадском районе уже 10 лет.

«Мы надеемся, что переданные аппараты ИВЛ и средства защиты спасут многие жизни и облегчат трудную работу сотрудников больницы. Мы искренне верим, что только сообща сможем справиться со всеми сложностями настоящего времени», — отметил генеральный директор завода Сергей Покусаев.

Аппараты ИВЛ необходимы для лечения осложнений у больных, которые вызвал коронавирус. Медицинская техника помогает поддерживать контур дыхания пациента. Такие аппараты жизненно необходимы во время распространения инфекции.

Новое медицинское оборудование для Сергиево-Посадской районной больницы уже прошло проверку и готово приступить к работе. Глава городского округа Михаил Токарев поблагодарил руководство компании за помощь. После завершения карантина технику будут использовать в обычном режиме.

Кроме аппаратов ИВЛ, медицинскому учреждению передали средства индивидуальной защиты для сотрудников. Компания помогла еще и при строительстве инфекционной больницы в Новой Москве.

«Сейчас наша компания заканчивает поставку оборудования для строительства мобильного комплекса новой инфекционной больницы в Троицком административном округе Москвы», — рассказал генеральный директор «Группы компаний «НТТ» Артем Маслов.

Всего в России от COVID-19 лечат 21 102 пациентов. Врачи уже смогли поставить на ноги 1694 человека. Выздоровевших выписали из больниц.