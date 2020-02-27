Больница в Курганской области осталась с единственным хирургом. Жители ездят к нему за 80 км

Катайская центральная районная больница в Курганской области осталась только с одним хирургом. Врач работает без передышки. Второй хирург уволился: от непомерной нагрузки и низкой зарплаты он уехал в Тюмень. А жителям приходится ездить за 80 километров, чтобы занимать очередь.

Как рассказали в больнице, у оставшегося в штате хирурга нечеловеческая нагрузка. Кроме того, в больнице ночами нет дежурного врача. Если на оживленной трассе, проходящей неподалеку, случится авария, пострадавших придется везти за 80 километров. Это значит, что спасти успеют не всех.

«Остался один хирург, у которого ночные дежурства три раза в неделю. Он не может один работать и в поликлинике, и на УЗИ, и брать дежурства», — рассказала одна из медсестер. Ее слова привело ИА «Ura.Ru».

Недалеко от больницы проходит федеральная трасса. Городок с населением в 14 тысяч человек — ближайший к трассе населенный пункт, где есть медики. Когда здесь случается ДТП, больных везут в Катайскую ЦРБ. Если медучреждение не может принять пострадавших, следующая по удаленности больница расположена в 80 километрах. А впереди сезон повышенного травматизма. Единственный хирург физически не справится с нагрузкой, опасаются в больнице.

«Будут поступать дети, попавшие в ДТП, взрослые со стройки. Ближайшая помощь в часе езды. До Шадринска половина пациентов не доедет», — говорят в больнице.

Главврач больницы предложил поинтересоваться ситуацией с врачами непосредственно в региональном Минздраве. В больнице рассказали, что второй хирург уволился и уехал работать в Тюменскую область. Там у него всего пять ночных дежурств в месяц, достойная зарплата и служебное жилье.