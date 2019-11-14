Больница в Челябинске купила стол и стул за 70 тысяч

Администрация города закупает для медучреждения шкаф за 47 тысяч рублей, стол — за 55 тысяч, моечную систему — за 46 тысяч, стул — за 16 тысяч. Цены выглядят завышенными даже для медицинской мебели, считает депутат.

«И это на фоне протестующих против низких зарплат сотрудников скорой помощи. Отправим запрос в контролирующие органы с требованием проверки обоснованности цены данного тендера», — рассказал Пашин.

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В пресс-службе мэрии прокомментировали вопрос. Сейчас представлен максимальный предел стоимости для каждого лота, во время торгов цена может существенно снизиться.

«Но формируется стоимость лота строго в соответствии с законодательством», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, там напомнили, что медицинская техника — специализированная, поэтому она не равняться по цене бытовой.