  • Больница в Челябинске купила стол и стул за 70 тысяч

    14 ноября 2019, 17:30

    Алена Макаренко

    Мэрия Челябинска закупает для городской больницы № 5 мебель на несколько миллионов рублей, но эта сумма выглядит сильно завышенной. Так считает депутат Госдумы Виталий Пашин, поэтому он направил запрос с требованием проверить обоснованность покупки. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Администрация города закупает для медучреждения шкаф за 47 тысяч рублей, стол — за 55 тысяч, моечную систему — за 46 тысяч, стул — за 16 тысяч. Цены выглядят завышенными даже для медицинской мебели, считает депутат.

    «И это на фоне протестующих против низких зарплат сотрудников скорой помощи. Отправим запрос в контролирующие органы с требованием проверки обоснованности цены данного тендера», — рассказал Пашин.

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    В пресс-службе мэрии прокомментировали вопрос. Сейчас представлен максимальный предел стоимости для каждого лота, во время торгов цена может существенно снизиться.

    «Но формируется стоимость лота строго в соответствии с законодательством», — объяснили в пресс-службе.

    Кроме того, там напомнили, что медицинская техника — специализированная, поэтому она не равняться по цене бытовой.