Больница получила в подарок 100 тысяч масок от жителя Ярославской области
Предприниматель и почетный консул Армении в Ярославской области Ваагн Хачатрян пожертвовал деньги на покупку 100 тысяч медицинских масок, дезинфицирующего раствора и витаминизированных напитков. Такой подарок он сделал больнице в Переславле. Об этом сообщил Рен ТВ.
По информации «Русской планеты», Хачатрян примерно 20 лет проживает в Переславле, а городские проблемы считает собственными.
«Зная, что все возможное делается властями, губернатором [Ярославской области Дмитрием] Мироновым, мы со своей стороны должны внести скромный вклад», — уточнил консул.