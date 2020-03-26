Больница получила в подарок 100 тысяч масок от жителя Ярославской области

По информации «Русской планеты», Хачатрян примерно 20 лет проживает в Переславле, а городские проблемы считает собственными.

«Зная, что все возможное делается властями, губернатором [Ярославской области Дмитрием] Мироновым, мы со своей стороны должны внести скромный вклад», — уточнил консул.