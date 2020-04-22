Больница Коммунарки приняла 107 новых пациентов за сутки

За сутки в медицинский центр Коммунарки отправили лечить 107 человек, выписались — 56. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Он опубликовал в Facebook информацию о пациентах медицинского центра за 22 апреля. По словам главного врача, сейчас у них лечатся 604 человека.

Из всех больных у 584 есть пневмония, это 97% пациентов. С подтвержденным коронавирусом в медцентре Коммунарки — 430 человек.

101 пациент, то есть 17% от общего числа, подключены к кислороду, хотя не находятся в реанимации. В палатах интенсивной терапии — 56 человек, из них 26 дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких. Вчера к ИВЛ были подключены 25 человек.

Проценко также косвенно подтвердил, что подключают к ИВЛ очень тяжелых пациентов, и, к сожалению, мало кому из них удается победить болезнь.

«51 пациенту проводили ИВЛ. Из них трех удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию», — написал Проценко, приводя данные с начала эпидемии.

В России, по информации на 21 апреля, больше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 456 человек. В Москве зараженных — около 29,4 тысячи. Для борьбы с коронавирусом в России действует режим изоляции.