Больница дважды не увидела перелом у россиянки. За это придется ответить
Об этом сообщила пресс-служба Нестеровского районного суда. Женщина рассказала, что обратилась в районную больницу в январе 2019 года после падения — ее беспокоила боль в ноге. Пациентке сделали рентген, после чего диагностировали ушиб. Женщине выписали лекарства и порекомендовали самой лечить травму, но боли не прошли. Состояние пострадавшей не улучшилось, и в марте к неприятным ощущениям добавилась постоянная высокая температура. Женщина уже не могла ходить из-за проблем с ногой, но врачи Нестеровской районной больницы вновь поставили ей неверный диагноз.
В результате в апреле 2019 года пострадавшая обратилась в другую клинику. Там ей диагностировали несросшийся перелом, а затем провели операцию по замене сустава.
Экспертиза качества медицинской помощи выявила недостатки в оказании медицинских услуг при обращении женщины в Нестеровскую районную больницупресс-служба Нестеровского районного суда.
Истица попросила возместить ей моральный ущерб в размере 1,2 миллиона рублей, взыскав эти средства с клиники.
Судебное заседание должно состояться 4 марта 2020 года.