Построенная за месяц больница в Новой Москве уже приняла 20 пациентов с СОVID-19

Инфекционная больница в Новой Москве для заразившихся коронавирусом уже приняла 20 первых пациентов. Она открылась спустя месяц после начала строительства.

Речь идет о центре в Воронцовском, который находится в Троицком и Новомосковском округах Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, клиника рассчитана на 800 коек, при необходимости их число можно увеличить до 900. Каждую кровать можно переоборудовать в реанимационную. Это поможет оперативно оказывать помощь больным, у которых развилась легочная недостаточность.

Источник фото: сайт мэра Москвы

У больницы есть собственная кислородно-газификационная станция. Она дает возможность обеспечивать подачу кислорода в палаты. Известно, что все анализы будут делать прямо в медучреждении. Предполагается, что в сутки там планируют проводить по 10 тысяч исследований. К работе уже приступили 500 сотрудников. Сейчас набор медиков продолжается.

«В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала», — заявил главный врач городской клинической больницы № 68 имени В. П. Демихова Сергей Переходов.

При этом для персонала уже построили общежитие. Таким образом медработникам не придется тратить время на дорогу из дома и обратно.

Инфекционный центр для коронавирусных больных начали строить 12 марта. Общая площадь больницы — около 83 тысяч квадратных метров. Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал примерную стоимость больницы.