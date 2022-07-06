Госдума одобрила запрет на митинги у школ, больниц и вокзалов

В России запретят проводить митинги у школ, больниц, на территории вокзалов и речных портов. Такой закон приняла в первом чтении Госдума, сообщил сайт «Дума ТВ».

Депутаты рассмотрели нововведение в составе пакета поправок, детализирующих законодательство об иноагентах. Авторы законопроекта предложили запретить митинги и демонстрации на территории школ, органов публичной власти, больниц, на детских и спортивных площадках. Также запретят акции на вокзалах, в том числе железнодорожных, морских и автомобильных.

Эти поправки станут уточняющими после принятия закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».