Больная раком петербурженка усыновила двоих детей

Анне из Петербурга сейчас 40 лет. Она борется с раком. Несмотря на это, женщина усыновила двоих мальчиков из детского дома. Ее историю рассказала газета «Петербургский дневник».

Три года назад у Анны обнаружили рак. Диагноз был поставлен поздно, у нее уже была серьезная опухоль кишечника и метастазы в «женских» органах. Предстояло несколько операций и химиотерапия.

Сейчас Анна прошла длительный курс лечения, болезнь находится в ремиссии. Несколько лет назад Анна потеряла ребенка, но очень хотела детей. Однако из-за болезни она не могла родить самостоятельно. Тогда Анна решила взять ребенка из детского дома. Она хотела девочку трех лет, однако ни девочек, ни мальчиков такого возраста не находилось. И тогда Анна познакомилась с девятилетним мальчиком, у которого оказался 10-летний родной брат. Женщина усыновила обоих.

«Я юрист, у меня все ходы записаны. Есть цель, и я знаю, что так будет правильно. Даже если мы проведем с ними пять лет жизни, это все равно лучше, чем в детском доме. Бокс, английский язык, регулярный каток, бассейн. Младший, когда пришел в семью, не умел даже читать, а сейчас уверенно говорит предложениями по-английски. Даже если это будет короткий срок, им он будет во благо», — считает она.

Анна добавила, что мечтает построить дом, чтобы у мальчиков был стартовый капитал в жизни.