Болливуд придет в Краснодарский край

Краснодарским краем заинтересовались продюсеры Болливуда. Они планируют снять на территории региона фильмы. В проект вовлекут и местных бизнесменов.

Тему подняли на первом в 2021 году рабочем заседании краснодарской кинокомиссии во главе с вице-губернатором Александром Руппелем. Участвовали в нем продюсерские компании из Индии и их коллеги с Кубани, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Проведение съемок на территории края способствует продвижению потенциала региона как внутри страны, так и за рубежом. При этом в проект вовлекается и местный бизнес», — подчеркнул Руппель.

Поддержку в этом процессе окажет краевая кинокомиссия, причем на всех стадиях производства — «от получения мер господдержки до организации бесперебойного съемочного процесса».

Кинопроизводителям на Кубани в 2021 году власти готовы компенсировать до 20% затрат на съемки, если они проходили на территории региона. В сценарии при этом должен фигурировать Краснодарский край или показаны его «природные, туристические и архитектурные достопримечательности».

Переговоры о съемках нескольких индийских фильмов на Кубани уже начались. Следующим этапом станет заключение с индийской стороной соглашения о намерениях в сфере кинематографии.