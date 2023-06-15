Эксклюзив 15 июня 2023, 20:27 Болид BR-03, фиджитал-игры и реальные трассы. Автогонщик Петров рассказал о возможностях российского автоспорта Автогонщик Петров: хочется быстрее открыть свой чемпионат, альтернативный Европе Телеканал «360»

Читать 360tv в

В России есть все, чтобы открыть свой чемпионат по кольцевым гонкам, альтернативный европейским. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал российский автогонщик, заслуженный мастер спорта, первый российский пилот, поднявшийся на подиум Гран-при «Формулы 1», известный под прозвищем «Выборгская ракета», Виталий Петров.

Спортсмен рассказал, что сейчас в России достаточно качественных трасс, способных принимать соревнования на достойном уровне. Всего их порядка семи, они расположены в Истре, Москве, Казани и других городах. Кроме того, создан отечественный болид BR-03. Пилот подчеркнул, что машину уже испытали на трассе и она хорошо себя зарекомендовала.

Реклама

«Эту машину нужно довести до ума, а потом сделать свой чемпионат, где будет выступать молодежь и показывать свои силы. В машине, где 60-70% наших деталей, но есть отдельные компоненты не наши. Она построена в Москве, нашими инженерами, так что все движется в правильном направлении», — сказал Петров.

Пилот отметил, что гоночный спорт — спорт дорогой и тяжелый. Здесь нет адреналина, а есть постоянные тренировки, работа с командой в режиме 24/7, необходима хорошая физическая подготовка. Более доступным он стал благодаря фиджитал-играм — на симуляторе можно попробовать себя в разных видах спорта. Кроме того, есть еще один плюс: при наличии способностей можно попасть в реальный автоспорт. Также можно проявить себя на картинге.

«На картингах детских мы, если видим таланты, мы стараемся помочь. Это чувство машины, стремление не допускать ошибки. Вести себя правильно на трассе. Есть как Месси, как Роналду — один талант, другой трудяга. И на картинге так же», — добавил Петров.