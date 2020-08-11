Болгарский журналист с почитателями Ванги совершил паломничество в Рупите

Отмечается, что прорицательница умерла 24 года назад. Именно в Рупите Ванга принимала людей, выявляла их заболевания и с большой точностью предсказывала дальнейшую судьбу. Почтить ее память пришли тысячи человек. В прошлые выходные сюда съехались туристы из России, Японии, Северной Македонии, Греции, Румынии, Хорватии и других стран. Все желающие могли не только помолиться, но и увидеть дом, в котором она жила.

Племянница Красимира Стоянова рассказала, что Ванга общалась с душами умерших, либо «на помощь приходил» некий нечеловеческий голос. Она вспомнила, что после каждого такого ритуала прорицательница чувствовала себя плохо и впадала в уныние.

Широкую известность Ванга приобрела в годы Второй мировой войны, когда среди людей появились слухи, что она наделена сверхъестественными способностями. К женщине приходили с просьбами определить местонахождение пропавших и погибших.