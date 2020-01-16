Кынев напомнил, что он возглавляет Комитет экономики болгарского парламента и имеет доступ к сведениям, менее открытым для широкого обсуждения.

«Исходя из нее (информации — прим. ред.) могу прогнозировать, что „Северный поток — 2“ наполнится газом не раньше конца этого года или начала следующего», — цитирует законодателя «Утро.ру».

Таким образом, «Турецкий поток» построят раньше «Северного потока — 2». По словам депутата, голубое топливо пойдет по «ТП» уже этим летом. Он признал, что несколько лет назад София совершила ошибку, поддавшись натиску Евросоюза и отдав российский газ Анкаре.