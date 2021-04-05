Дезинфектор объяснил обилие клещей-переносчиков болезней в 2021 году

Технолог, дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков обсудил с сайтом телеканала «Звезда» предупреждение об обилии клещей-переносчиков опасных заболеваний в 2021 году.

Меньшиков объяснил, что на нынешнюю обстановку повлиял отказ многих объектов в прошлом году от плановых работ по акарицидной обработки участков.

«В любом случае, если в том году какие-то объекты не проводили плановые работы, то, получается, этот год с учетом запущенности может быть рисковым в плане, то количество насекомых на территории, может быть опасно в численных показателях», — обратил внимание специалист.