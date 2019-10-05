«Болезнь одна лишь заразительна»: Бочкарева процитировала Чаадаева на фоне скандала с наркотиками

Подруга Бочкаревой допустила, что скандал с наркотиками подорвал ее здоровье Подробнее

«Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно…», — написала Бочкарева.

Скандал вокруг Бочкаревой развернулся после публикации в Сети видео, где похожую на нее женщину остановил в Москве сотрудник ГИДББ. Нарушительница вышла из машины, представилась именем актрисы и достала пакетик с белым порошком. По ее словам, в нем были остатки кокаина.

Сама Бочкарева тогда заявила, что видео фейковое. Позже появился второй ролик того же задержания, но на кадрах уже было более отчетливо видно лицо известной актрисы.

Спустя некоторое время друг звезды «Счастливы вместе» сообщил, что у нее из-за переживаний парализовало половину лица. Актриса не выходит из дома, плохо себя чувствует и находится под присмотром супруга.