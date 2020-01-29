Россияне нашли у себя кучу диагнозов. Они почему-то оказались в их электронных картах

Пользователи соцсетей проверили свои визиты в поликлинику через онлайн-базу и немало удивились многим записям. Оказалось, что они болеют гораздо чаще, чем думали: подхватывают инфекции, получают травмы. Во всяком случае, по документам.

Знакомый петербургского историка Владимира Коршакова зашел в личный кабинет на сайте комитета по здравоохранению и обнаружил, что обращался к урологу по поводу фимоза. Это заболевание найти у него врядли возможно, так как мужчина является мусульманином.

«Даже немножко сочувствую доктору, пытавшемуся заработать на приписках», — написал потом Коршаков на своей странице в Twitter под названием «Русские летописи».

Подписчики тут же живо отреагировали на эту историю. Многие из них даже и не знали, что можно свои посещения врача проверить через интернет. Оказалось, что случай «приписок» далеко не единичный.

«Спасибо вам, узнала про личный кабинет 😁 Из 7 записей там, 2 реальные, остальное то чего не было! Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная. Офигеть», — написала Юлия.

Источник фото: скриншот Twitter

Пользователь с ником Небесная единица рассказал, что этот способ для врачей уже неактуален. По его мнению, заработать на таких приписках можно было лет пять назад. Сейчас же врачи специально вносят в свои базы данных «левых» пациентов, чтобы уделить больше времени реальным больным, ведь время приема каждого не превышает 10-15 минут.

Правда, есть и обратная сторона: люди не могут записаться на прием к нужному доктору, потому что его рабочее время расписано на несколько недель вперед.