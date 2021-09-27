Болельщица с инвалидностью обвинила сотрудника ФК «Краснодар» в хамстве

Болельщица-инвалид столкнулась с хамством сотрудника футбольного клуба «Краснодар» на домашнем матче «быков» с командой «Сочи». Женщина сняла на видео конфликт с руководителем клуба по работе с маломобильными болельщиками Геннадием Щербиной. Мужчина пытался выхватить из рук пострадавшей телефон и потребовал закрыть рот.

«Щербина подбежал и стал на меня ругаться, что нельзя пользоваться разным спецтранспортом. Я согласилась воспользоваться той же машиной, но он уже не мог уняться. Щербина начал меня обвинять во лжи и заметил, что я записываю видео на телефон», — написала болельщица под роликом, который она опубликовала в Сети.

Женщина объяснила, что перед окончанием матча «Краснодар» — «Сочи» она вернулась на свое место и к ней подошла помощница Щербины. Болельщица спросила, можно ли ей доехать на спецтранспорте до парковки из-за плохой погоды. Собеседница пообещала уточнить этот вопрос у Щербины, после чего он пришел туда сам и устроил скандал.

По словам болельщицы, сотрудник «Краснодара» два раза ударил ее по руке и отобрал гаджет. Вернуть телефон женщине помог ее отец.

Встреча «Краснодара» и «Сочи» прошла 26 сентября. «Быки» разгромили соперников со счетом 3:0.