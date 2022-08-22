Болельщикам объяснили, что делать при блокировке Fan ID

Адвокат Лев Тропин рассказал порталу News.ru, что основным способом отмены блокировки в системе Fan ID является обжалование решения в суде.

Юрист заметил, что таким образом относительно легко можно отстоять свои права на посещение спортивных мероприятий, если решение МВД не связано с уголовным делом.

«Если мотивацией запрета или приостановления Fan ID явилось неподтвержденное или неаргументированное или не имеющее фактических доказательств сообщение о том, что планируются какие-либо противоправные действия во время спортивного мероприятия, то обжалование решения в суде будет эффективным способом отстоять свои права на посещение спортивных состязаний», — уточнил Тропин.