Общество 02 февраля 2023, 14:34 Болельщика, выбежавшего на лед после хоккейного матча в Уфе, осудили

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Советский районный суд Уфы вынес наказание болельщику, который после матча «Салавата Юлаева» выбежал на лед. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на постановление суда.

Случай с 19-летним молодым человеком произошел в декабре 2022 года. Выбежав на лед, парень попытался сфотографироваться с хоккеистами, а затем покинул площадку. Перед этим он сломал стекло, огораживающее лед от зрителей.

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Суд приговорил жителя Уфы к 40 часам обязательных работ, а также на полгода запретил ему посещать официальные спортивные мероприятия.