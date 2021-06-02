У российских болельщиков не выйдет присутствовать на матче чемпионата мира по футболу Россия — Дания. Автор Telegram-канала «Последний мундиаль» Михаил Шичков заявил «360», что в сложившейся ситуации основные претензии есть только к УЕФА.

Шичков приобрел билеты на выездной матч национальной сборной в декабре 2019 года, как только представилась первая возможность. Но новость о том, что любителей футбола не пустят поболеть за команду, воспринял довольно сдержанно.

«Тема сейчас всплыла, хотя любителей футбола, которые глубоко в теме, она не сильно удивила. <…> Я другого и не ожидал. Дания давно закрыта, она не пускает туристов, поэтому не знаю, на что рассчитывали чиновники, функционеры и все комментаторы, которые сейчас выражают свое мнение», — сказал болельщик.

По его словам, выражать недовольство нужно не Дании, а именно УЕФА — организации, ответственной за проведение турнира. В качестве примера Шичков привел ситуацию с билетами на встречи чемпионата Россия — Бельгия и Россия — Финляндия, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Их у автора Telegram-канала «Последний мундиаль» забрали, как и у многих болельщиков, мотивировав поступок сокращением вместимости стадионов из-за пандемии.

«Хочу отметить, что в УЕФА знали, что я болельщик России, гражданин России. Как мне кажется, логичнее было бы отнять у меня билет на матч со сборной Дании, раз туда не пускают, и это официально давно известно. И оставить мне билеты в Санкт-Петербург. Но они почему-то сделали иначе: оставили меня с билетом на Данию, который я сейчас не могу ни сдать, ни продать. Посетить страну по правилам государства я тоже не могу. На матч в Петербурге я не могу пойти, потому что у меня забрали эти билеты», — подчеркнул Шичков.

Матчи он намерен смотреть по телевизору. Жаловаться на происходящее, по словам болельщика, рядовым фанатам футбола некуда.

«Обычные болельщики бессильны. И только российский оргкомитет чемпионата Европы должен писать письма, общаться, вести переговоры с УЕФА хотя бы для того, чтобы компенсировать людям потери, денежные прежде всего. Я уж не говорю о тех, кто покупал билет на самолет», — заключил Михаил Шичков.

Ранее стало известно, что россияне не смогут въехать в Данию без справки о вакцинации одобренными в ЕС препаратами от коронавируса. Российские вакцины «Спутник V», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона» в их число до сих пор не включили.