Умер грузинский композитор Гия Канчели — автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Подробнее

«Сердце у него. У него все время болело сердце. И отказали почки», — пояснила Юркова-Данелия.

Она обозначила, что Канчели был великим композитором и одним из ведущих симфонистов в мире. По ее словам, он работал до последних дней, а с Данелией его связывала не только близкая дружба, но и плодотворное и славное сотрудничество.

В связи с этим она вспомнила забавный случай из жизни композитора. Оказывается, он очень обижался, когда про него говорили: «А, это тот, кто написал «Чито Грито», на что он отвечал: «Конечно, а больше — ничего не написал!».