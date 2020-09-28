Болеющих COVID-19 школьников не нашлось в России

В России сейчас нет заразившихся коронавирусом школьников. Дети вернулись к очной учебе после долгого перерыва, однако это не привело к всплеску выявленных случаев COVID-19 в школах.

«Мы предполагали, что возобновление коллективов приведет к обмену вирусной информацией, так и произошло. Однако надо отметить, что болеющих среди школьников нет», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что дистанционное обучение нарушает ритм образования, поэтому после анализа эпидемической ситуации приняли решение, что не всем детям нужно сидеть дома.

Ранее Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу сформировался у 25% москвичей, а рост числа выявленных случаев COVID-19 в сентябре — это ожидаемое явление.

Сейчас в России на карантин из-за гриппа зарыли 11 школ. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что школьников массово переводить на удаленку не будут.

За минувшие сутки медики выявили 8135 случаев заражения новым вирусом. Это самый высокий показатель за последние три месяца. За все время пандемии в России выявили 1 159 573 случая COVID-19. От болезни, которую вызывает коронавирус, умерли 20 385 человек.