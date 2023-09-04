Общество 04 сентября 2023, 11:59 Более восьми тысяч участников СВО и их детей зачислили в вузы по квоте Чернышенко: около 8,5 тысячи участников СВО и их детей зачислили в вузы РФ Freepik

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Абитуриентами российских вузов стали около 8,5 тысячи участников специальной военной операции и их детей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у председателя правительства России Михаила Мишустина.

Чернышенко отметил, что по этой квоте молодые люди из разных регионов поступили в ведущие вузы страны.

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«Важно отметить, что ряд вузов приняли решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты за счет собственных средств», — добавил он.

Чиновник указал, что в новом учебном году в России начали обучение на первом курсе более миллиона человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, педагогика и юриспруденция. Россия смогла выделить 626 278 бюджетных мест для обучения в вузах, сообщил Чернышенко.

Ранее Минтруд и Минобрнауки разработали новую систему рейтинга российских высших учебных заведений. В ней будут учтены такие важные параметры, как трудоустройство выпускников, уровень их заработной платы и востребованность на рынке труда.