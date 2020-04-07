Более восьми тысяч россиян попросили психологическую помощь из-за коронавируса
Россиянам оказывают бесплатную психологическую помощь на базе Судебно-экспертной палаты РФ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, большинство звонков поступает из Москвы. В основном это жалобы на страхи заразиться или потерять работу.
Примерно 12% звонков — от предпринимателей, которые переживают из-за неизвестности и 10% звонков — от врачей, испытывающих стресс из-за увеличения нагрузки.