Общество 24 августа 2023, 15:49 Более восьми тысяч нижегородцев пострадали от клещей в 2023 году

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В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что в текущем году от клещей пострадали 8 605 жителей региона. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

По статистике, количество пострадавших от укусов насекомых на 12,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

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За летний период в регионе зарегистрировали пять случаев заболевания клещевым энцефалитом. Двое пациентов пили некипяченое козье молоко.