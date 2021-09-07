Более восьми миллионов рублей выиграл екатеринбуржец в лотерею

В Екатеринбурге местный житель выиграл свыше восьми миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Благодаря счастливому билету мужчина оказался обладателем 8 193 432 рублей. По данным информагентства, он выбрал одну комбинацию и поставил ее на семь тиражей подряд.

«По правилам лотереи «Спортлото «5 из 36», приз получает тот, кто угадает все пять чисел в первом поле билета и ни одного — во втором. Победу участнику принесла комбинация чисел 10, 28, 19, 09, 29», — рассказали в компании.