Более умелые, но грубые и необщительные. Немка поделилась впечатлениями от российской больницы

Российские врачи превосходят коллег из Германии по уровню диагностики, ведь немецкие медики давно полагаются на компьютеры, но с вежливостью нужно поработать. Такие впечатления от отечественной медицины увезла с собой немка Мария Герлиц, поработавшая медсестрой в Нижнем Новгороде.

Герлиц в интервью MDR заявила, что российские медики сильно уступают немецким в уровне общения. Больше всего ее задели уколы без предупреждения, неприветливые медсестры и отсутствие личного пространства. Все это девушка попробовала на собственной шкуре, ведь перед работой ей пришлось проходить медицинский осмотр в больнице.

«Мне пришлось раздеться выше пояса, а потом они сделали снимок. Между делом в кабинет вошел кто-то еще. Так что о личном пространстве говорить не приходится», — рассказала Мария Герлиц.

Девушка отметила, что, хотя знакома с русским менталитетом, начав работать медсестрой, все равно говорила пациентам «Не могли бы вы». Герлиц призналась, что из-за такого обращения больные не воспринимали ее всерьез. Как отметило издание, в России вежливость считается проявлением слабости.

Медсестра рассказала, что в отличие от Германии больных в России не вовлекают в процесс лечения, так что пациенты часто не знают, что с ними делают, что могут и что они хотели бы. По ее словам, при уколе, например, пациентам не объясняют, какие препараты им вводят.

Зато у российских врачей лучше получается диагностировать болезни с помощью классических методов — прослушиванием стетоскопом и прощупыванием пальцами. Медсестра предположила, что эти навыки вырабатываются из-за отсутствия современного оборудования.