Общество 17 августа 2023, 11:09 Более тысячи россиян застряли в Турции из-за отмены рейсов Red Wings Посол Ерхов: 1200 россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings РИА «Новости»

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Свыше 1200 россиян вынужденно остаются в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Red Wings. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью ТАСС.

Он отметил, что сейчас достаточно часто происходят задержки в вылетах как у российских, так и у турецких авиаперевозчиков. Обычно они составляют от одного до трех часов. Однако Ерхов назвал ситуацию с Red Wings экстраординарной.

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«Из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1200 пассажиров, планировавших вернуться домой», — сказал посол.

По его словам, авиакомпания разместила большую часть туристов в отелях и обеспечила их питанием. Он добавил, что соотечественники уже более двух суток ожидают вылета на родину.

Генеральное консульство РФ в Анталье следит за ситуацией. Оно рекомендует обратившимся за помощью к дипломатам россиянам следовать указаниям перевозчика.

Ранее Следственный комитет России открыл уголовное дело в отношении Red Wings из-за оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров. Речь идет о полете 13 августа, когда рейс Анталья — Москва состоялся, несмотря на проблемы с кондиционированием лайнера.