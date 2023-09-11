Общество 11 сентября 2023, 15:04 Более тысячи предпринимателей из Москвы вошли в новый поток «Академии инноваторов» Фурсин: заявки в «Академию инноваторов» подали более тысячи бизнесменов в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Более тысячи предпринимателей подали заявки на участие в новом потоке столичной программы «Академия инноваторов», что превысило показатели предыдущих лет на полтора раза. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Количество заявок желающих стать резидентами масштабной программы поддержки и развития стартапов к этому моменту превысило тысячу. Алексей Фурсин

По его словам, кандидатами также стали москвичи в возрасте от 16 до 18 лет, которые были участниками недавно прошедшего «Новатора Москвы». Они собираются и дальше развивать проекты и идеи для победы в конкурсе на премию мэра столицы.

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Срок подачи заявок на участие в первом потоке акселерации «Академии инноваторов» закончится 15 сентября. Затем пройдет отбор кандидатов, а с 25 сентября начнется акселерационная программа. Дополнительную информацию и регистрацию можно найти на ее официальном сайте.

«Академия инноваторов» — программа Агентства инноваций Москвы, которая поставила целью оказание поддержки начинающим предпринимателям и желающим создавать технологические стартапы, инновационные и конкурентоспособные продукты, отвечающие запросам города и бизнеса. Она поможет развить нестандартное мышление у участников и внедрить рационализаторские подходы для разработки, распространения и вывода инновационных решений и продуктов на рынок.

Ранее подмосковных предпринимателей пригласили на турнир по стратегии и управлению бизнесом.