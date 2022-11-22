Общество 22 ноября 2022, 16:17 Более тысячи пассажирских самолетов появятся в России к 2030 году

Читать 360tv в

В Совете Федерации рассказали, что к 2030 году в России появятся более тысячи пассажирских и военных самолетов на базе отечественных компонентов. Об этом написала «Парламентская газета».

Будет налажен выпуск SSJ New, 270 МС-21-310, Ил-114-300 и Ту-214. На финансирование программы из бюджета выделят 770 миллиардов рублей.

Реклама

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать из этих денег более 44 миллиардов рублей для создания авиадвигателей гражданских и военно-транспортных самолетов.

Реклама

Постановление правительства вступает в силу во вторник, 22 ноября.