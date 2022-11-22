22 ноября 2022, 16:17
Более тысячи пассажирских самолетов появятся в России к 2030 году
В Совете Федерации рассказали, что к 2030 году в России появятся более тысячи пассажирских и военных самолетов на базе отечественных компонентов. Об этом написала «Парламентская газета».
Будет налажен выпуск SSJ New, 270 МС-21-310, Ил-114-300 и Ту-214. На финансирование программы из бюджета выделят 770 миллиардов рублей.
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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать из этих денег более 44 миллиардов рублей для создания авиадвигателей гражданских и военно-транспортных самолетов.
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Постановление правительства вступает в силу во вторник, 22 ноября.
Самолеты
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