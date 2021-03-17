Более тысячи онлайн-собраний жильцов провели в Московской области за год

Более тысячи собраний собственников жилья региона провели в режиме онлайн с начала года, еще около двух тысяч будет до конца марта. Всего на сегодняшний день в Московской области было проведено почти 17 тысяч общих собраний собственников онлайн.

«Важно, что такой формат собраний исключает ряд нарушений, с которыми ранее могли сталкиваться участники очных собраний. Это дает жителям уверенность в честности полученных результатов и ускоряет время на последующие организационные процедуры», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Подмосковье стало первым субъектом России, перешедшим на цифровой формат общих собраний собственников. Участники могут проголосовать онлайн с помощью личного кабинета на сайте региональных госуслуг, а также в мобильном приложении ЕИАС ЖКХ. Авторизоваться в системе можно через учетную запись госуслуг, а юридическим лицам для этого нужно обратиться к администратору.

С помощью электронных сервисов ЖКХ жители региона могут контролировать ход голосования по повестке. В том числе утверждение размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД на текущий год, выбор совета дома, реконструкция дома, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, переустройство и перепланировка помещений, входящих в состав общего имущества, заключение договоров на установку рекламных конструкций и другие вопросы, говорится в сообщении пресс-службы Министерства ЖКХ Московской области.

Также при онлайн-голосовании исключены неправильное оформление решений собственников, подделка протоколов, неверный подсчет голосов, некорректное оформление доверенностей, нарушение кворума.

Глава Минприроды не поддерживает включение рекультивации свалок в тарифы ЖКХ, напомнила «Газета.ru».