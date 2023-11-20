Общество 20 ноября 2023, 18:17 Более тысячи километров дорог обновили в Нижегородской области в 2023 году

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Дорожная ремонтная кампания-2023 завершилась в Нижегородской области. В этом году обновили 1028 километров дорог, это на 14 километров превышает прошлогодние показатели, сообщил «Царьград».

По данным пресс-службы правительства региона, в 2023 году на ремонтные работы выделили более 19 миллиардов рублей. На эти средства обновили ключевые участки дорог Владимир — Муром — Арзамас и Ряжск — Касимов — Муром.

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Отмечается, что большая часть работ была выполнена с опережением. Ремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».