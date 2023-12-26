Общество 26 декабря 2023, 16:58 Более тысячи экскурсий на предприятия провели для школьников в Москве Лукашук: для школьников в Москве провели свыше тысячи экскурсий на предприятия РИА «Новости»

Читать 360tv в

С начала учебного года учащиеся предпрофессиональных классов московских школ приняли участие в тысяче экскурсий на производственные площадки города. Об этом рассказала первый замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

«Знакомство с возможностями города в этих сферах и живое общение со специалистами помогают детям не только понять, какие производственные задачи им в будущем предстоит решать, но и погрузиться в профессиональную культуру», — отметила Лукашук.

Реклама

Свыше 13 тысяч школьников ознакомились с деятельностью предприятий в областях, где они в будущем планируют работать, — промышленность, медицина, бизнес, медиа и IT-технологии.

В столичных учебных заведениях с сентября 2023 года внедрили новую систему предпрофессионального образования. Обновленные программы нацелили на более глубокое освоение учащимися предметов, имеющих прямое отношение к выбранной сфере деятельности. Узнать о проекте подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

Подмосковные школьники поучаствовали в Неделе функциональной грамотности. Для них организовали интегрированные уроки, конкурсы, викторины, посещение музеев, предприятий и госучреждений региона.