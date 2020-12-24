Более тысячи человек в рядах духовенства и монашества Москвы перенесли COVID-19

Вылечиться от COVID-19 после заболевания смогли более тысячи представителей духовенства и монашества Москвы. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании.

По словам патриарха, за время пандемии в столице переболели или еще болеют 350 священнослужителей. Кроме того, инфекцию перенести 720 насельников и насельниц московских обителей. Всего в 2020 году количество представителей московского духовенства снизилось до 1817 человек, пишет «Интерфакс». Патриарх отметил, что это произошло впервые за долгие годы.

Предстоятель Церкви перечислил имена 91 человека, скончавшегося в 2020 году. Участники епархиального собрания пропели им «Вечную память». Патриарх подчеркнул, что в декабре 2019 года в список входили имена 33 человек, среди которых были в основном пожилые представители духовенства и монашества.

Ранее патриарх призвал переболевших ковидом прихожан стать донорами плазмы. Переливание плазмы используется для лечения тяжелых форм заболевания. Для многих людей это может стать единственным шансом на выздоровление.