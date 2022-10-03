Более тысячи человек прошли дистанцию в пять километров в Приморском парке Петербурга | 360°

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Более тысячи человек прошли дистанцию в пять километров в Приморском парке Петербурга

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В честь всероссийского дня ходьбы в Приморском парке Петербурга прошли соревнования по ходьбе, участие в которых приняли более тысячи местных жителей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Участникам необходимо было пройти расстояние в пять километров, написал «Петроград».

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Каждый, кто достиг финишной черты, получил медаль на память. Также горожан поддержали творческие коллективы Петербурга.

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