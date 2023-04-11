Общество 11 апреля 2023, 13:41 Более тысячи человек примут участие в параде Победы в Нижнем Новгороде

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Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая на площади Минина и Пожарского. Участие в нем примут более тысячи человек, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По городской площади проследует ретротехника военных времен. В шествии будут принимать участие расчеты академии МВД, МЧС России и Приволжского округа войск национальной гвардии России. Для гостей и ветеранов оборудуют специальную трибуну.

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Отмечается, что с 2020 года парад Победы в городе проводился на Нижневолжской набережной.