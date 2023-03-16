16 марта 2023, 14:40
Более тысячи аварийных домов расселят в Ленобласти до 2025 года
Власти Ленинградской области планируют до 2025 года расселить более тысячи аварийных домов. Об этом сообщило «Агентство бизнес новостей».
Отмечается, что всего будет расселено 1059 аварийных домах общей площадью в 236 квадратных метров. На данный момент в них проживают более трех тысяч человек.
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Многоквартирные новостройки возведут для жителей ветхих домов в Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске, Сясьстрое и Подпорожье.
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Ленинградская область
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