Общество 16 марта 2023, 14:40 Более тысячи аварийных домов расселят в Ленобласти до 2025 года

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Власти Ленинградской области планируют до 2025 года расселить более тысячи аварийных домов. Об этом сообщило «Агентство бизнес новостей».

Отмечается, что всего будет расселено 1059 аварийных домах общей площадью в 236 квадратных метров. На данный момент в них проживают более трех тысяч человек.

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Многоквартирные новостройки возведут для жителей ветхих домов в Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске, Сясьстрое и Подпорожье.

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